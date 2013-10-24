Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российская "Западная" группировка при помощи авиации и артиллерии Вооруженных сил на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожила до 65 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также четыре единицы техники. В список попала гаубица M777 американского производства, два пи капа, бронетранспортер. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 июня сделал генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков. Официальный представитель министерства по обороне РФ пояснил, что боевые подразделения противника были поражены в районе Стельмаховки в ЛНР, Новомлынска, Синьковки и Орлянки Харьковской области.

В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синькова и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские войска уничтожили до 230 украинских военных в районе Артемовска.

Фото и видео: Минобороны России