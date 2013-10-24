Игорь Конашенков рассказал о работе "Южной" группировки сил на СВО.

Подразделениями Российских Вооруженных сил в районе города Артемовска за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожено до 230 человек личного состава ВСУ. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга от 10 июня сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что работа проводилась "Южной" группировкой сил. Успешно отбиты пять атак противника вблизи населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василиевка, Ягодное и Андреевка.

Вклинения противника в нашу оборону не допущено. В ходе боев на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском и Южнодонецком направлениях.

Фото и видео: Минобороны России