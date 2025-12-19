В работе соцсети X произошли масштабные сбои

Неполадки в работе происходили во время проведения "Супербоула".

В работе социальной сети X произошли масштабные сбои. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

Отмечается, что в ночь 9 февраля социальная сеть испытывала перебои в работе по всему миру. Неполадки в работе происходили во время проведения финала американской национальной футбольной лиги (НФЛ), который также известен под названием "Супербоул".

При этом сбои в работе X не имеют отношения к нарушениям в интернет-соединении в рамках конкретной страны или к блокировке соцсети в той или иной стране. Напомним, до 2023 года соцсеть называлась Twitter. После ее покупки бизнесменом Илоном Маском был произведен ребрендинг.

Ранее Дуров заявил, что Telegram скорее закроется, чем раскроет данные о переписках пользователей.

Фото: pxhere.com