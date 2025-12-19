Дуров: Telegram скорее закроется, чем раскроет данные о переписках пользователей

По его словам, за всю свою историю мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам

Мессенджер Telegram скорее закроется, чем раскроет данные о переписках пользователей. Об этом написал основатель мессенджера Павел Дуров в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Дурова, за всю свою историю мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам. Аналогичное заявление он делал в апреле 2025 года. Тогда Дуров заявил, что в соответствии с законом Евросоюза при наличии судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений.

Telegram не раскрыл ни одного байта данных о переписках третьим лицам за всю свою историю. И мы скорее закроем весь проект, чем начнем это делать. Павел Дуров, основатель Telegram

