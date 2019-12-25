В пятницу в Петербурге будет сыро, ветрено и прохладно

Столбики термометров в городе покажут +1…+3 градусов.

В пятницу, 19 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В начале ночи и во второй половине дня в городе пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров покажут +1…+3 градусов. Ветер подует с запада, юго-запада умеренный. Местами порывы могут усилиться до 8-13 м/с, а в прибрежных районах до 15 м/с. Атмосферное давление ночью будет повышаться, утром и днем понижаться.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти пошел первый снег.

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