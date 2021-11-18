В Петербурге и Ленобласти пошел первый снег

На кадрах видно, что снег быстро тает, оставляя на дорогах большие лужи.

Днем 18 ноября в некоторых районах Петербурга и Ленобласти пошел снег. В частности, видео с первым снегом поделились с Piter.TV жители Мурино.

На записи видно, что снег быстро тает, оставляя на дорогах большие лужи. По прогнозу синоптиков, стабильный снежный покров установится в городе в начале января 2022 года. Поэтому даже Новый год в Северной столице может пройти без снега.

Сейчас в регионе наблюдаются температурные качели – будет то тепло, то холодно, то снежно, то дождливо. Такое предзимье длится в Петербурге, как правило, месяц. Настоящие морозы до -10 градусов специалисты прогнозируют не раньше середины декабря.

Видео: Piter.TV