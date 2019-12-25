Первые заморозки придут в Петербург 22 ноября

Дожди станут редкими, а снегопады, наоборот, участятся.

Заведующий бюро погоды РГГУ Юрий Куткевич рассказал, когда в Петербург придут первые заморозки. По словам метеоролога, на этой неделе температура воздуха в городе еще будет "слабоположительной". Однако начиная с 22 ноября, в Северной столице начнет холодать. Об этом пишут "Невские Новости".

Куткевич объяснил, что суточная температура в Петербурге будет понижаться постепенно. С 17 по 21 ноября в городе ожидается от 0 до +4 градусов. Пройдет дождь с мокрым снегом. С 22 ноября столбики термометров начнут показывать от -2…-4 градусов до +2…+3. Дожди станут редкими, а снегопады, наоборот, участятся.

При этом снег на следующей неделе возможно и ляжет, но сохранится ненадолго. Метеоролог заявил, что сейчас Петербург переживает сезон предзимья, который длится, как правило, месяц. Настоящие морозы до -10 градусов специалист прогнозирует не раньше середины декабря.

Ранее фотографы засняли северное сияние на фоне "Лахта Центра".

Фото: pexels.com