В пятницу в Петербурге ожидается усиление ветра

В прибрежных районах местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

Днем в четверг, 18 ноября, в главном управлении МЧС по Петербургу предупредили горожан об ухудшении погоды завтра, 19 ноября.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в пятницу ожидается ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, в прибрежных районах местами порывами до 15 м/с.

В домах советуется закрыть окна, автомобиль не оставлять около деревьев и шатких конструкций. Находясь на улице, пешеходов просят обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

О погоде сегодня Piter.tv писал ранее.

Фото: Piter.tv