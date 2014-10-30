Дождливо и ветрено будет в Петербурге 18 ноября

Температурные показатели останутся выше климатической нормы.

В четверг, 18 ноября, влияние на погоду в Петербурге окажет теплая периферия циклонического вихря. Сегодня в городе будет облачно, пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурные показатели останутся выше климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +3…+5 градусов, в Ленобласти 0…+5. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что первые заморозки придут в Петербург 22 ноября.

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