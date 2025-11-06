В пятницу ожидается самая сильная геомагнитная буря года

Эксперты рассказали, чего ожидать от ударной волны со стороны Солнца после ночного выброса плазмы.

В пятницу, 7 ноября, ожидается самая сильная геомагнитная буря 2025 года. Аналитики ждут, что речь идет также об одной из самых сильных геомагнитных бурь за последние несколько лет. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты сообщили подписчикам через Telegram-канал, что на текущий момент сформирована первая модель движения выброшенных Солнцем облаков плазмы на пути к Земле, а также разработан предварительный прогноз геомагнитной активности. Однако последний не учитывает самый сильный выброс, произошедший сегодня ночью, поэтому будет пересчитан в сторону усиления в течение следующих суток.

Модель движения плазмы (первое видео) очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров. пост от экспертов

На данный момент, даже в ослабленном виде (без учета ночного выброса) прогноз показывает на завтра бури уровня G3-G4,т о есть жителям планеты стоит рассчитывать на волны от сильных до очень сильных. При пересчёте в течение дня, этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5. В лаборатории заметили, что единственным позитивным моментом в этой истории является уверенность математических моделей в том, что удар будет краевым. Речь идет о том, что согласно расчетам, основное ядро выброса проходит слева от Земли. В результате нашу планету заденут только периферийные участки плазменного облака.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН