На Солнце пик вспышечной активности ожидается 15 октября

На Солнце произошла вторая по силе вспышка за 4 месяца.

Российские ученые спрогнозировали пик вспышек на Солнце. . Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты сообщили подписчикам, что в сторону нашей планеты направляется значительное количество плазмы. В среду, 15 октября, на Земле ожидается пик вспышек. Они побьют рекорды последних двух—трех месяцев. Сегодня, 15 числа, на Солнце произошла вторая по силе вспышка за последние четыре месяца. На небесном теле все еще наблюдается значительное усиление активности. Согласно ожиданиям аналитиков, может быть достигнут многомесячный пик по силе солнечных вспышек. Графики показывают непрерывный рост фонового излучения Солнца. За минувший день показатель увеличился в четыре раза. Сейчас он приближается к уровню М.

Иными словами, Солнце в данный момент даже в отсутствие взрывов формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек. Около получаса назад зарегистрирована вспышка уровня М4.8. эксперты

В течение сегодняшнего дня, как ожидается учеными, может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х. Напомним, что за понедельник Солнце было зафиксировано 23 вспышки, из которых три оказались сильными и были классифицированы как класса М. А во вторник экспертами зарегистрированы еще 12 обычных вспышек, среди которых две оказались сильными.

От Солнца оторвался крупный протуберанец.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН