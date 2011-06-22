От Солнца оторвался крупный протуберанец

Также зафиксирована новая вспышка класса М.

Один из самых крупных протуберанцев, возникших в этом году на Солнце, оторвался от звезды в ночь на 14 октября. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты сообщили подписчикам, что инцидент зафиксирован в период между двумя и четырьмя часами утра по московскому времени.

... Был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды и все это время понемногу смещавшийся в сторону Земли. эксперты в соцсетях

Согласно сведениям от коронографов, плазменное волокно должно было уже удалиться от Солнца на расстояние около 20 миллионов километров. Траектория объекта пройдет точно между Меркурием и Землей. Однако ни одна планета не будет задета. В том случае, если бы протуберанец оторвался завтра, то его силой ударило бы по нашей планете краем. Если бы это произошло в пятницу, 17 октября, то неизбежным был бы прямой удар по планете. Дополнительно известно, что на Солнце также произошла сильная вспышка. Ей был присвоен балл М2.0. С начала текущих суток уже успели произойти четыре обычные вспышки класса С.

Напомним, что протуберанец представляет из себя особое образование из раскалённых газов на поверхности Солнца. Оно выглядит как светящийся выступ на краю диска или как тёмные волокна. Термин происходит от латинского слова protubero, означающего "вздуваться".

Фото и видео: Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН