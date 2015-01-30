На Солнце произошла вспышка класса М

На Солнце вопреки прогнозам возобновились сильные вспышки.

Вспышка предпоследнего класса мощности М произошла на Солнце в 08:26 утра 13 октября по московскому времени. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты сообщили подписчикам, что событие зафиксировано в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N24W16) под названием M1.9 с общей продолжительностью в 45 минут.

Слом активности произошел вчера около 16 часов на фоне исключительно радужных картин, рисовавшихся моделями. Непонятно, если честно, откуда всё это взялось. У звезды было довольно бурное окончание сентября и начало октября, и не должна была она так быстро восстановиться. эксперты

Спеиалисты отметили, что два костра, горящих сейчас в центре солнечного диска, — это два активных центра размером примерно по 150 тысяч километров каждый (более 10 диаметров нашей планеты). Сейчас в них Солнце сжигает энергию, выброшенную вчера из глубины звезды. При этом генерация происходит примерно в 200 тысячах километрах под поверхностью небесного тела. на текущий момент энергия все еще поступает. Каждый последующий всплеск регистрируется в категории C или M, однако высших баллов X пока что не наблюдается.

Астероид диаметром два метра пролетел рядом с Землей.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН