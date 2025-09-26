Астероид диаметром два метра пролетел рядом с Землей

Ученые обнаружили объект в космическом пространстве менее, чем за сутки до сближения с планетой.

Астероид диаметром два метра пролетел в среду, 24 сентября, рядом с Землёй. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты уточнили, что объект находился на таком расстоянии от планеты, на котором обычно находятся навигационные спутники.Впервые космический камень был выявлен менее чем за сутки до сближения. Угроз для Земли он не представлял. Однако пролёт продемонстрировал ученым высокую плотность малых небесных тел во внутренней солнечной системе, а также вероятность их внезапного появления в окрестностях нашей планеты.

Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 метра пролетел 24 сентября (в среду) совсем рядом с планетой, пройдя в 11.30 утра по московскому времени на расстоянии чуть более 20 тысяч километров (примерно на высоте расположения спутников GLONASS и GPS). эксперты

Известно, что астероид классифицирован как принадлежащий к семейству Атен. На текущий момент к данной группе относится около 3000 небесных тел, из которых около 200 считаются потенциально опасными.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)