Местные путешественники выкладывают фотографии с зимними осадками, накрывшими Сахару.

В пустыне на территории Алжира и Марокко выпал снег. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на метеорологические службы. По данным экспертов, в регионах большая территория временно стала пространством белого цвета с сугробами и замерзшими озерами. В текущем году зимние осадки особенно сильные. Стоит отметить, что ежегодно в горных районах пустыни выпадает снег. Он лежит на склонах и предгорьях вершин до начала весны.

Авторы Algeria Press Service рассказали, что в Алжире снег заметен в северных и северо-западных провинциях. Зимние осадки создают проблемы на горных трассах, перекрывают дорожное движение и доставку товаров в отдаленные населенные пункты. Частично снег добрался до Сахары.

В Марокко "снежный удар" приняли северные горные районы Рифа, районы Среднего и Высокого Атласа. В местной части пустыни Сахары снег можно увидеть в известной туристам деревне Мерзуга. расположенной на на юго-востоке страны. Речь идет об участках массива Эрг-Шебби.

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Фото: Facebook/Karim Bouchetata