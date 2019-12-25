Страна планирует начать вакцинацию граждан с января следующего года.

Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" от COVID-19. Об этом журналистам рассказал официальный представитель местного правительства Аммар Бельхимер. По данным чиновника, информация подтверждена министром здравоохранения страны.

Заключен контракт...на приобретение вакцины от коронавируса с российской лабораторией. Алжирский Институт Пастера провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины "Спутник V", продолжаются переговоры с другими сторонами Аммар Бельхимер, алжирский чиновник

Напомним, что глава государства Абдельмаджид Теббун 20 декабря дал поручение правительству. Политик выступил за то, чтобы кабинет министров самостоятельно решил вопрос о применении конкретной иностранной вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация населения запланирована на январь 2021 года.

Названы сроки поставки российских Су-57 в Алжир.

Фото: Минздрав России