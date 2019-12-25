В психбольнице имени Кащенко сотрудники спасают собак Найду и Шарика

Один из питомцев гавкнул на главного врача, и тот дал указание избавиться от собак.

В субботу, 1 мая, стало известно, что две взрослые собаки Найда и Шарик из психбольницы имени Кащенко нуждаются в хозяине или временной передержке. Об этом рассказал "Мегаполис".

Об этом изданию рассказала Галина, юрист, она консультирует работников учреждения по соответствующим вопросам. От них она узнала, что один из питомцев гавкнул на главного врача, и тот дал указание избавиться от собак. По ее словам, животных хотят застрелить или убить, а у сотрудников нет возможности забрать к себе или оплатить содержание собак.

Шарик и Найда уже четыре года живут в СПб ГБУЗ ПБ №1 имени П.П. Кащенко в селе Никольское Гатчинского района Ленинградской области. За ними присматривают сотрудники больницы, и за это время никаких происшествий не происходило. По словам женщины, обе собаки привиты и стерилизованы.

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