В прямой эфир украинского телеканала вышла обнаженная женщина

Казус произошел в ходе прямого включения с российским журналистом.

Ведущие блока новостей на телеканале "Украина" вышли на связь с российским журналистом Дмитрием Еловским, но вместо него в кадре оказалась обнаженная женщина. Об этом сообщают "Известия".

Казус произошел во время прямого эфира. Телеведущие планировали задать журналисту вопрос о встрече президентов РФ и Белоруссии в Сочи, но он этого не услышал. Вместо ответа он попросил оператора проверить, есть ли связь с коллегами из Украины. Камера повернулась на оператора, и зрители телеканала увидели обнаженную женщину.

Ну, мы попробуем связаться с Дмитрием позже. Сейчас он не готов технически. комментарий телеведущих

После этого видеосвязь с Еловским была прервана, а телеведущие продолжили проводить эфир по данной теме без участия россиянина.

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Видео: телеканал "Украина"