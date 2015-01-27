В пространстве "Севкабель Порт" появился ледяной монолит с многоножкой

В "Севкабель Порту" появился ледяной монстр. Его установила команда Netflix, чтобы напомнить петербуржцам и гостям города о выходе нового сезона "Ведьмака". Об этом сообщили в группе площадки на Кожевенной в социальной сети "ВКонтакте".
Многоножка появится в новых сериях проекта. А пока любители сериала ждут выхода второго сезона, им предлагают получить чеканные монеты, которые находятся внутри скульптуры.
Забирайте себе — как трофей за победу над чудовищем.
Группа "Севкабель Порт", ВКонтакте
Ранее на Piter.tv сообщили, что в пространстве "Новая Голландия" открылась праздничная ярмарка. А на Манежной площади петербуржцам предлагают бесплатно покататься на коньках и каруселях.
Фото: ВКонтакте, Севкабель Порт
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