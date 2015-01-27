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В пространстве "Севкабель Порт" появился ледяной монолит с многоножкой
Сегодня, 12:36
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В пространстве "Севкабель Порт" появился ледяной монолит с многоножкой

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К выходу второго сезона «Ведьмака» Netflix установил арт-объект на территории молодежной площадки.

В "Севкабель Порту" появился ледяной монстр. Его установила команда Netflix, чтобы напомнить петербуржцам и гостям города о выходе нового сезона "Ведьмака". Об этом сообщили в группе площадки на Кожевенной в социальной сети "ВКонтакте". 

Многоножка появится в новых сериях проекта. А пока любители сериала ждут выхода второго сезона, им предлагают получить чеканные монеты, которые находятся внутри скульптуры. 

Забирайте себе — как трофей за победу над чудовищем.

Группа "Севкабель Порт", ВКонтакте

Ранее на Piter.tv сообщили, что в пространстве "Новая Голландия" открылась праздничная ярмарка. А на Манежной площади петербуржцам предлагают бесплатно покататься на коньках и каруселях.

Фото: ВКонтакте, Севкабель Порт

Теги: ведьмак, ледяная скульптура, монетки, монолит многоножки, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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