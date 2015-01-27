В пространстве "Севкабель Порт" появился ледяной монолит с многоножкой

К выходу второго сезона «Ведьмака» Netflix установил арт-объект на территории молодежной площадки.

В "Севкабель Порту" появился ледяной монстр. Его установила команда Netflix, чтобы напомнить петербуржцам и гостям города о выходе нового сезона "Ведьмака". Об этом сообщили в группе площадки на Кожевенной в социальной сети "ВКонтакте".

Многоножка появится в новых сериях проекта. А пока любители сериала ждут выхода второго сезона, им предлагают получить чеканные монеты, которые находятся внутри скульптуры.

Забирайте себе — как трофей за победу над чудовищем. Группа "Севкабель Порт", ВКонтакте

Ранее на Piter.tv сообщили, что в пространстве "Новая Голландия" открылась праздничная ярмарка. А на Манежной площади петербуржцам предлагают бесплатно покататься на коньках и каруселях.

Фото: ВКонтакте, Севкабель Порт