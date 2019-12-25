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В промышленной зоне английского города Ройал-Лемингтон-Спа произошел взрыв
Сегодня, 14:33
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В промышленной зоне английского города Ройал-Лемингтон-Спа произошел взрыв

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Уточняются сведения о причинах возгорания.

В английском курортном городе прогремел взрыв. Об этом рассказали местные журналисты. По данным СМИ, крупный пожар разгорается на промышленной территории в Ройал-Лемингтон-Спа. Город расположен в графстве Уоркшир. Очевидцы уточнили, что перед тем, как небо охватил дым, они слышали серию взрывов.

В настоящее время на месте воспламенения работают пожарные службы и правоохранительные органы. Представители закона в экстренном порядке эвакуируют из зоны местное население. Медицинские службы рекомендовали гражданам плотно закрыть двери и окна, чтобы в помещения не проникли продукты горения.

Определяется очаг воспламенения и причины пожара. Дорога к промышленной зоне перекрыта экстренными службами. К месту инцидента прибыла скорая воздушная помощь.

Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане.

Фото: Pixabay.com

Теги: великобритания, взрыв, ройал-лемингтон-спа
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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