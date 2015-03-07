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Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане

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В Минобороны рассказали о пострадавших и погибших в результате пожара на складе.

Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане. Об этом во время брифинга рассказал глава оборонного ведомства республики Нурлан Ермекбаев. По данным чиновника, жертвами стали сотрудники, которые помогали ликвидировать последствия возгорания воинской части в Жамбылской области страны.

К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли.

Нурлан Ермекбаев, глава Минобороны Казахстана

Напомним, что пламя распространилось по складу с боеприпасами вечером 26 августа. На территории хранились инженерные взрывоопасные вещества. Зафиксирован не менее шести взрывов. После этого местные больницы приняли 66 пациентов. В Минобороны Казахстана рассказали о том, что пострадали 12 военнослужащих. на утром 27 августа в больнице остались 28 человек, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований обращения с оружием и опасными веществами. Из ближайших населенных пунктов эвакуированы жители. Пожар все еще не потушен.

Минобороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога.

Видео: YouTube / Tengrinews TV

Теги: боеприпасы, взрыв, казахстан, минобороны, нурлан ермекбаев
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

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