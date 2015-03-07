Нурлан Ермекбаев рассказал о возможной версии случившегося.

Минобороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога. Такое заявление во время пресс-конференции с журналистами сделал глава ведомства Нурлан Ермекбаев. Он прокомментировал возможные причины возгорания на складе, которое произошло накануне в воинской части на территории Жамбылской области.

Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины. Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия. Нурлан Ермекбаев, глава Минобороны Казахстана

Чиновник пояснил, что пожар и дальнейшие взрывы не сказались на проведении в стране конкурсов Армейских международных игр (АрМИ). Два мероприятия проводятся вдали от того места, где вспыхнуло пламя. Соревнования проводятся согласно установленному графику.

В Казахстане возбудили уголовное дело из-за публикации видео с "языковыми рейдами".

Видео: YouTube / Tengrinews TV