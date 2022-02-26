Baltic Leader французские власти переправляют к морскую коммуну Булонь-сюр-Мер.

В проливе Ла-Манш задержали российское судно. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители российского дипломатического ведомства во Франции. По данным посольства, речь идет о грузовом корабле под названием Baltic Leader. В настоящее время российская сторона ожидает разъяснений по данному инциденту от Парижа.По имеющимся сведениям от СМИ, данное судно находится под американскими санкциями. Сейчас борт направлен в порт местной коммуны Булонь-сюр-Мер.

Поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями. Консульский отдел посольства незамедлительно связался…о результатах будет сообщено дополнительно. Александр Макогонов, начальник пресс-службы посольства РФ в Париже

Информационное агентство AFP со ссылкой на французскую морскую префектуру из зоны Ла-Манша и Северного моря уточняет, что российское судно везло с собой груз с новыми автомобилями. В СМИ заметили, что данная применяемая мера - редкая.

Эстония закрыла воздушное пространство для самолетов России.

Фото и видео: BFM.TV

