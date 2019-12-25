Эстония закрыла воздушное пространство для самолетов России

Эстония присоединилась к Польше и Латвии в вопросе запрета на полеты российских самолетов.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии заявил о закрытии государственного воздушного пространства для самолетов России. Таави Аас. По словам чиновника, Таллин присоединяется к инициативе Польши и Латвии. По мнению страны, европейскому региону следует быть более решительным и дать единый ответ на "вторжение РФ на Украину".

Мы готовим предложение по соответствующему решению…для российских авиакомпаний. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства. Таави Аас, министр экономики Эстонии

Грузия не стала присоединяться к санкциям Запада против России.

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