Грузия не стала присоединяться к санкциям Запада против России

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, государство действует исходя из национальных интересов.

Грузия не намерена участвовать в экономических и финансовых санкциях стран Запада против России. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, Грузия действует исходя из национальных интересов страны. Страны ЕС приняли решение ввести антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. Однако, Грузия не собирается в этом участвовать. Также премьер-министр упомянул, что не собирается посещать Киев. Кроме того, воздушное пространство Украины закрыто.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства подчеркнул, что Москва не планирует оккупировать украинские территории.

Ранее мы сообщили, что Минфин США вводит санкции против банков "Открытие", "Новикомбанка" и "Совкомбанка".

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