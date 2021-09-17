В прокат вышел фильм Дени Вильнева "Дюна"

Действие разворачивается в будущем сразу на нескольких планетах.

В четверг, 16 сентября, в российский прокат вышел фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнева. Премьера картины состоялась на месяц раньше заявленного срока.

Сюжет "Дюны" основан на одноименном научно-фантастическом романе американского писателя Фрэнка Герберта. Зрителям расскажут фантастическую историю из будущего, в котором феодальные семейства владеют целыми планетами. Главный герой фильма, молодой аристократ Пол Атрейдес начинает войну против империи на планете Арракис, которая досталась в управление его семье.

В фильме снялись Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Зендея, Джейсон Момоа и др.

Ранее мы писали, что производство сиквела "Дюны" должно стартовать в 2022 году.

Видео: YouTube / WBRussia