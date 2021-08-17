"Дюна" Дени Вильнева выйдет в прокат на месяц раньше заявленного срока

Релиз картины перенесен с 14 октября на 16 сентября.

Фильм Дени Вильнева "Дюна" появится в российском прокате на месяц раньше заявленного срока. Вместо 14 октября картина выйдет 16 сентября, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Благодаря такому решению Universal российские зрители увидят фильм одними из первых. В США премьера запланирована лишь на 22 октября.

Сюжет "Дюны" основан на одноименном научно-фантастическом романе американского писателя Фрэнка Герберта. Зрители увидят на экране фантастическую историю из будущего, в котором феодальные семейства владеют целыми планетами. Главный герой фильма, молодой аристократ Пол Атрейдес поднимает войну против империи на планете Арракис, которая досталась в управление его семье.

В фильме снялись Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Зендея, Джейсон Момоа и др.

Ранее мы писали, что Disney снимет сиквел фильма "Главный герой".

Видео: YouTube / WBRussia