Disney снимет сиквел фильма "Главный герой"

Премьера оригинального фильма состоялась 12 августа.

Киностудии 20th Century Studios и Disney изъявили желание снять сиквел фильма "Главный герой". Об этом на своей странице в Twitter сообщил канадский актер Райан Рейнольдс.

Итак, после трех лет упоминаний "Главного героя" в качестве своего оригинального проекта Disney наконец заявила о том, что хочет сиквел. Ура! Райан Рейнольдс, актер

Отметим, что режиссер недавно вышедшей киноленты Шон Леви сделал ретвит сообщения Рай Рейнольдса. Кроме того, поделилась записью в Twitter и пресс-служба 20th Century Studios.

Напомним, "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом вышел в прокат 12 августа. Кинолента повествует о приключениях NPC внутри огромной игры. Герой не понимает, что окружающий его мир – это часть видеоигры, а он в ней – всего лишь второстепенный персонаж. Кроме Райана Рейнольдса в фильме также снялись Джоди Комер, Тайка Вайтити, Джо Кири и др.

Ранее появился трейлер "Медеи" Александра Зельдовича.

Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia