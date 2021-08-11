Появился трейлер "Медеи" Александра Зельдовича

Александр Зельдович, автор фильмов "Москва" и "Мишень", переосмысляет классический сюжет древнегреческой мифологии о женщине, доведенной до грани одиночеством и предательством, в современном Израиле и Италии. Главные роли в фильме исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов.
Сам режиссер ранее признавался, что Медея для него "первая из известных метафор революции".
Музыку к фильму была записана с оркестром Теодора Курентзиса.
Мировая премьера "Медеи" прошла на кинофестивале в Локарно.
Ранее вышел первый трейлер фильма по мотивам повести "Один день из жизни Ивана Денисовича" Александра Солженицына.
Видео: YouTube / Русский трейлер
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