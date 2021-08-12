В прокат вышел "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом

Действие разворачивается в виртуальном мире видеоигры.

В четверг, 12 августа, в российский прокат вышел фантастический боевик Шона Леви "Главный герой". Главную роль в фильме исполнил Райан Рейнольдс.

У сотрудника крупного банка все идет по накатанной, пока однажды он не понимает, что окружающий его мир – это часть огромной видеоигры, а он в ней – всего лишь второстепенный персонаж. Хватит ли у него духу изменить свой код и обратить на себя внимание прекрасной девушки? Получится ли из него главный герой?

Кроме Райана Рейнольдса в фильме также снялись Джоди Комер, Тайка Вайтити, Джо Кири и др.

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Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia