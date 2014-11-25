Производство сиквела "Дюны" должно стартовать в 2022 году

Режиссер фильма "Дюны" Дени Вильнев рассказал, при каком условии он приступит к производству второй части. Он заявил, что готов заняться сиквелом уже в 2022 году в случае, если студия Warner Bros. даст на это добро. Об этом пишет издание Collider.
Вильнев заявил, что уже знает, что включить в сюжет второй части из оригинального фильма. Ему не терпится как можно скорее воплотить задуманное на экране.
Премьера первой части состоится в России 16 сентября. Сюжет фильма основан на одноименном научно-фантастическом романе американского писателя Фрэнка Герберта. Зрителям покажут фантастическую историю из будущего, в котором феодальные семейства владеют целыми планетами. Главный герой фильма, молодой аристократ Пол Атрейдес поднимает войну против империи на планете Арракис, которая досталась в управление его семье.
В фильме снялись Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Зендея, Джейсон Момоа и др.
Ранее Джейсон Мамоа показал новый костюм Аквамена.
Видео: YouTube / WBRussia
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