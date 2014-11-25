Производство сиквела "Дюны" должно стартовать в 2022 году

Режиссер первой части уже знает, что включить в сюжет второй.

Режиссер фильма "Дюны" Дени Вильнев рассказал, при каком условии он приступит к производству второй части. Он заявил, что готов заняться сиквелом уже в 2022 году в случае, если студия Warner Bros. даст на это добро. Об этом пишет издание Collider.

Вильнев заявил, что уже знает, что включить в сюжет второй части из оригинального фильма. Ему не терпится как можно скорее воплотить задуманное на экране.

Премьера первой части состоится в России 16 сентября. Сюжет фильма основан на одноименном научно-фантастическом романе американского писателя Фрэнка Герберта. Зрителям покажут фантастическую историю из будущего, в котором феодальные семейства владеют целыми планетами. Главный герой фильма, молодой аристократ Пол Атрейдес поднимает войну против империи на планете Арракис, которая досталась в управление его семье.

В фильме снялись Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Зендея, Джейсон Момоа и др.

Ранее Джейсон Мамоа показал новый костюм Аквамена.

Видео: YouTube / WBRussia