В прокат вышел анимационный фильм "Босс-молокосос 2"

По сюжету, подросшие братья вновь возвращаются в детство, чтобы разрушить империю мирового злодея.

В четверг, 19 августа, в российский прокат вышла вторая часть мультфильма "Босс-молокосос" студии Dreamworks.

Действие разворачивается спустя несколько лет после событий, показанных в первой части анимационного фильма. Главные герои, братья Тим и Тед Тэмплтоны, выросли, но изменились мало. Тим стал примерным семьянином, а Тед хоть и подрос, но все равно сохранил облик босса.

Однажды под Рождество происходит чудо – братья Тэмплтоны вновь становятся маленькими. Вместе с дочерью Тима им предстоит разрушить империю мирового злодея, который в промышленных масштабах производит детей-злодеев.

Режиссером второй часть, как и первой, стал Том Макграт.

Ранее мы писали, что "Дюна" Дени Вильнева выйдет в прокат на месяц раньше заявленного срока.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia