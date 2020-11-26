В прокат вышел анимационный фильм "Босс-молокосос 2"

В четверг, 19 августа, в российский прокат вышла вторая часть мультфильма "Босс-молокосос" студии Dreamworks.
Действие разворачивается спустя несколько лет после событий, показанных в первой части анимационного фильма. Главные герои, братья Тим и Тед Тэмплтоны, выросли, но изменились мало. Тим стал примерным семьянином, а Тед хоть и подрос, но все равно сохранил облик босса.
Однажды под Рождество происходит чудо – братья Тэмплтоны вновь становятся маленькими. Вместе с дочерью Тима им предстоит разрушить империю мирового злодея, который в промышленных масштабах производит детей-злодеев.
Режиссером второй часть, как и первой, стал Том Макграт.
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Видео: YouTube / Universal Pictures Russia
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