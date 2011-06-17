  1. Главная
Премьеру пятой части "Шрека" перенесли на 2027 год
Сегодня, 13:54
Изначально мультфильм должен был выйти летом 2026-го.

Студия Dreamworks перенесла премьеру мультфильма "Шрек 5". Об этом сообщил портал Deadline.

Изначально пятая часть франшизы о приключениях зеленого огра Шрека должна была выйти в июле 2026-го. Позже премьеру перенесли почти на полгода. Теперь у пятого "Шрека" назначили новую дату. Выход мультфильма запланирован 30 июня 2027 года.

Отметим, что к своим ролям в пятом "Шреке" вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел) и Кэмерон Диас (Фиона).

Фото: YouTube / Universal Pictures

