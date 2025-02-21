В пригороде Тель-Авива прогремели три взрыва в пустых автобусах. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел вечером 20 февраля в Бат-Яме. Поступило сообщение о взрывах в пустых автобусах. Власти отмечают, что это была неудавшаяся попытка теракта. Также сообщается, что еще два несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах. После взрывов были приостановлены все автобусные рейсы.
Ранее мы сообщали, что на Тайване при взрыве в ресторане погиб человек.
Видео: Соцсети
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все