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В пригороде Тель-Авива прогремели три взрыва в пустых автобусах

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После взрывов были приостановлены все автобусные рейсы.

В пригороде Тель-Авива прогремели три взрыва в пустых автобусах. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вечером 20 февраля в Бат-Яме. Поступило сообщение о взрывах в пустых автобусах. Власти отмечают, что это была неудавшаяся попытка теракта. Также сообщается, что еще два несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах. После взрывов были приостановлены все автобусные рейсы.

Ранее мы сообщали, что на Тайване при взрыве в ресторане погиб человек.

Видео: Соцсети

Теги: автобусы, взрывы, тель-авив
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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