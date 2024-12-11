Пострадавшими считаются еще семеро.

На Тайване при взрыве в ресторане погиб человек. Соответствующей информацией с аудиторией поделились местные журналисты из издания Taipei Times. Авторы СМИ получили информацию о как минимумом одной жертве и не менее семи пострадавших. Трагедия произошла на территории Тайчжуна, расположенного в западной части страны. На данный момент госпитализация потребовалась шести пациентам. Одному из раненых медики смогли оказать необходимую помощь на месте событий. По данным издания, предварительное расследование показывает, что взрыв произошел на 12-м этаже комплекса Shin Kong Mitsukoshi. В этот момент в ресторане работники меняли газовый баллон. Однако правоохранительные органы говорят о том, что причина взрыва еще еще выясняется. Также продолжаются спасательные работы.

В США опубликовали аудио с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости