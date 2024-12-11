В США опубликовали аудио с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан"

Эксперты объяснили звуки, которые можно услышать на записи от NOAA.

Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало в социальных сетях аудиозапись с предполагаемым звуком взрыва батискафа "Титан", на котором погибла экспедиция к кораблю "Титаник". Соответствующей информацией с читателями поделились авторы из иностранного издания The New York Post.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований опубликовало душераздирающую аудиозапись момента взрыва подводного аппарата "Титан". материал The New York Post

По сведениям от авторов материала, на аудиозаписи, которая длится около 20 секунд, слышен прерываемый помехами белый шум, а далее - громкий взрыв и реверберация (постепенное уменьшение интенсивности звука при его отражениях). После этого слушатель снова узнает обычные помехи. Официальные лица полагают, что на аудиозаписи запечатлен именно звук взрыва от "Титана". Материал был получен при помощи заякоренного акустического записывающего устройства, размещенного в примерно в полутора тысяч километрах от места трагедии.

"Батискаф с людьми сжало, как банку". Экипаж "Титана" погиб в 487 метрах от "Титаника".

Фото и видео: The New York Post