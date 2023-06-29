Береговая охрана США сообщила, что, предположительно, найдены останки погибших на "Титане"

Джо Могер рассказал о завершении спасательной операции в Атлантике.

Американская береговая охрана сообщила журналистам на пресс-конференции об обнаружении останков, предположительно, принадлежащих погибшим участникам экспедиции на затонувшем а Атлантическом океане батискафе "Титан". Известно, что эти останки ранее были доставлены на сушу. В спасательной операции было задействовано судно Horizon Arctic. Сейчас борт уже вернулся в морской порт Сент-Джонс, расположенный в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Вместе с ним находились обломки подводного аппарата. В настоящее время изучаются причины гибели экипажа и туристов на "Титане".

Береговая охрана официально сформировала комиссию по расследованию пропажи этого судна, а также гибели пяти человек, находившихся на его борту. Джо Могер,адмирал США

Эксперт добавил, что возглавит данное расследование капитан Береговой охраны Джейсон Ньюбауэр.

"Батискаф с людьми сжало, как банку". Экипаж "Титана" погиб в 487 метрах от "Титаника".

Фото и видео: YouTube / The Independent