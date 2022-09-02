"Батискаф с людьми сжало, как банку". Экипаж "Титана" погиб в 487 метрах от "Титаника"

Береговая охрана США рассказала подробности о трагедии.

Представители американской береговой охраны признали экипаж батискафа "Титана", который отправился на место крушения лайнера "Титаник", погибшим. В компании-операторе OceanGate Expeditions объяснили общественности, что считают всех пятерых членов батискафа умершими. Смерть могла наступить в результате давления воды еще в воскресенье, 18 июня. Однако до сих пор останки тел еще не были найдены. Специалистам удалось выявить пять частей-обломков батискафа. Все еще ведутся поиски основной части судна продолжаются. Сотрудник Береговой охраны США, контр-адмирал Джо Могер подтвердил перед прессой гибель экипажа батискафа "Титана".

По итогам консультации с экспертами из объединенного командования, обломки соответствуют частям барокамеры батискафа. От имени Береговой охраны США и всего объединенного командования я выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Джо Могер, контр-адмирал

Эксперт уточнил, что членов экипажа признали погибшими из-за имплозии подводного судна. Речь идет о том, что из-за давления воды батискаф с туристами-миллиардерами буквально сжало, как банку. Это произошло в 487 метров от места крушения лайнера "Титаник". Такой вывод аналитики сделали на основании наличия обломков батискафа. На текущий момент невозможно предсказать, удастся ли найти останки погибших людей.

Инструктор по выживанию оценил шансы спасения людей на батискафе "Титан".

Фото и видео: YouTube / WCNC