Учёные сняли новое видео затонувшего "Титаника" впервые в разрешении 8К

Исследователям стали доступны детали, которые раньше они не могли разглядеть.

Новое видео обломков "Титаника" появилось в социальных сетях. Авторы исследования уточнили, что съемка утонувшего пассажирского лайнера впервые была проведена в формате 8K. За счет четкости картинки ученые впервые смогли увидеть многие детали корабля, а также продемонстрировать объекты без потери качества и четкости изображения. Ранее ученые не видели гравировку "Noah Hingley & Sons Ltd" на левом якоре. Также команда показала общественности 90-килограммовую якорную цепь, гигантский левый якорь, грузовок отсек первого номера, паровой котел, бронзовые опоры. Все эти элементы судна опустились на дно 110 лет назад, когда "Титаник" раскололся на две части и затонул на глубине в 3 800 метров.

Я изучал затонувшее судно в течение десятилетий и совершил несколько погружений, и я не могу припомнить, чтобы видел какое-либо другое изображение, показывающее такой уровень детализации. Рой Голден, драйвер

В описании к видео говорится о том, что ролик показывает "удивительный уровень детализации" и цвета, которые были недоступны человеческому глазу с 12 апреля 1912 года. Организацией съемок занималась компания OceanGate Expeditions. Известно, что сотрудники миссии выдвигались к затонувшему кораблю на экспедиционном судне из Сент-Джонс в Ньюфаундленде (Канада). Место крушения корабля располагается в 740 километрах.

Фото и видео: YouTube / OceanGate Expeditions

