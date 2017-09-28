Инструктор по выживанию оценил шансы спасения людей на батискафе "Титан"

Запасов кислорода в аппарате хватает лишь на несколько часов, а поиски ведутся уже несколько суток.

Вечером воскресенья, 22 июня, произошло исчезновение подводного аппарата "Титан", американской компании OceanGate Expeditions. На бору находятся 5 человек, они отправились в двухчасовую экспедицию к затонувшему в начале XX века пассажирскому лайнеру "Титаник" в Северной Атлантике. Запасов кислорода в аппарате хватает лишь на несколько часов, а поиски ведутся уже несколько суток. Как заявил инструктор по выживанию в экстремальных условиях Олег Гегельский в беседе с телеканалом "360", шансов на спасение людей осталось крайне мало.

Эксперт подчеркнул, что батискаф не относится к не штатным спускаемым аппаратам, поэтому в его конструкции не предусмотрено поисковых приборов.

Чтобы определить его точное местоположение, нужно быть максимально приближенным к точке погружения. Там большие глубины, и произошла нештатная ситуация. Батискаф находится не в точке предполагаемого погружения − это главная проблема. Олег Гегельский, инструктор по выживанию в экстремальных условиях

Также Гегельский добавил, что для проведения операции по поднятию аппарата понадобится не только специальное оборудование, но и время, которого уже фактически нет.

Ранее мы сообщили о том, что молодой человек, взорвавший петарды в банке Химок, оказался жертвой мошенников.

Фото: OceanGate Expeditions