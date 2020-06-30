В Дефансе прошла эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ Quatre Temps.

В пригороде Парижа завершили проверку после данных о вооруженном мужчине. Об этом сообщили местный телеканал BFMTV со ссылкой на представителей полиции. Правоохранительные органы пояснили, что в Дефансе пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников торгового центра.

Полицейская операция завершена, подозрения сняты представители закона

Напомним, что днем 30 апреля в полицию поступил анонимный звонок. Очевидец сообщил, что видел вооруженного человека около ТЦ Quatre Temps. Позже появились сведения, что подозреваемый "со странным рюкзаком" попал на запись камеры видеонаблюдения. В рамках эвакуации людей попросили выходить из здания с поднятыми руками. Сотрудников небоскребов в деловом квартале попросили не выходить из помещений.

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Видео: Twitter/Conflits