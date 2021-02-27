В пригороде Парижа взяли под стражу двух подозреваемых в убийстве подростка

Несовершеннолетний погиб в четверг в коммуне Бонди.

В пригороде Парижа взяли под стражу двух подозреваемых в убийстве 15-летнего подростка. Об этом рассказали журналисты французского телеканала BFMTV. По данным СМИ, правоохранительные органы задержали двух человек, из-за которых в коммуне Бонди департамента Сен-Сен-Дени погиб школьник.

На данный момент известно, что фигурантами уголовного дела стали молодые люди 19 и 27 лет. Они самостоятельно явились в отделение полиции. Они рассказали, что трагедия произошла около 17 часов вечера 26 февраля (в 19 часов по московскому времени). Несовершеннолетний юноша находился в компании друзей. Один из злоумышленников выстрелил ему в грудь, а после скрылся на скутере. Подросток погиб на месте от полученного ранения.

В пригороде Парижа при столкновении банд погибли два подростка.

Видео: bfmtv.com