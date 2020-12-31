Местная полиция усилила охрану в департаменте Эсон.

В пригороде Парижа при столкновении банд погибли два подростка. Об этом сообщил местный телеканал BFMTV. По данным СМИ, первой жертвой инцидента стала 14-летняя школьница, которая скончалась в ночь на 23 февраля в коммуне Сен-Шерон. Девочка погибла от ножевого ранения. Менее чем за сутки после трагедии в соседней коммуне Буси-Сен-Антуан погиб 14-летний мальчик. Пострадавшими считаются еще двое несовершеннолетних - 13 и 16-летние дети. Они получили ранения.

С сегодняшнего вечера я попросил еще около сотни полицейских приехать сюда, в Эсон: около шестидесяти в Дурдан и около сорока в, туда, где скончался второй человек. Жеральд Дарменен, глава МВД

В полиции рассказали, что столкновения между враждующими бандами зафиксированы в департаменте Эсон.

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