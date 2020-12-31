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В пригороде Парижа при столкновении банд погибли два подростка
Сегодня, 8:22
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lesjasap

В пригороде Парижа при столкновении банд погибли два подростка

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Местная полиция усилила охрану в департаменте Эсон.

В пригороде Парижа при столкновении банд погибли два подростка. Об этом сообщил местный телеканал BFMTV. По данным СМИ, первой жертвой инцидента стала 14-летняя школьница, которая скончалась в ночь на 23 февраля в коммуне Сен-Шерон. Девочка погибла от ножевого ранения. Менее чем за сутки после трагедии в соседней коммуне Буси-Сен-Антуан погиб 14-летний мальчик. Пострадавшими считаются  еще двое несовершеннолетних - 13 и 16-летние дети. Они получили ранения.

С сегодняшнего вечера я попросил еще около сотни полицейских приехать сюда, в Эсон: около шестидесяти в Дурдан и около сорока в, туда, где скончался второй человек.

Жеральд Дарменен, глава МВД

В полиции рассказали, что столкновения между враждующими бандами зафиксированы в департаменте Эсон.

Нацсобрание Франции приняло проект о защите республиканских ценностей.

Фото: Pixabay.com

Теги: банды, жеральд дарменен, париж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Криминальные происшествия,

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