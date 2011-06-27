Нацсобрание Франции приняло проект о защите республиканских ценностей

Нацсобрание Франции в первом чтении приняло проект о защите республиканских ценностей. За проголосовали 347 депутатов, против 151, воздержались 65 парламентариев.
Теперь проект уйдёт на рассмотрение в верхнюю палату парламента — в Сенат.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен приветствовал принятие законопроекта.
Проект предусматривает усиление борьбы с кампаниями ненависти в сети, а также усиление контроля за деятельностью религиозных организаций. Также будет усилен контроль за обучением детей на дому.
Ранее Серена Уильямс победила вторую ракетку мира на Australian Open.
Фото: pixabay.com
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