Нацсобрание Франции приняло проект о защите республиканских ценностей

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен приветствовал принятие законопроекта.

Нацсобрание Франции в первом чтении приняло проект о защите республиканских ценностей. За проголосовали 347 депутатов, против 151, воздержались 65 парламентариев.

Теперь проект уйдёт на рассмотрение в верхнюю палату парламента — в Сенат.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен приветствовал принятие законопроекта.

Проект предусматривает усиление борьбы с кампаниями ненависти в сети, а также усиление контроля за деятельностью религиозных организаций. Также будет усилен контроль за обучением детей на дому.

Ранее Серена Уильямс победила вторую ракетку мира на Australian Open.

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