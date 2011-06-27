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Нацсобрание Франции приняло проект о защите республиканских ценностей
Сегодня, 22:04
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matveyvn

Нацсобрание Франции приняло проект о защите республиканских ценностей

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен приветствовал принятие законопроекта.

Нацсобрание Франции в первом чтении приняло проект о защите республиканских ценностей. За проголосовали 347 депутатов, против 151, воздержались 65 парламентариев.

Теперь проект уйдёт на рассмотрение в верхнюю палату парламента — в Сенат.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен приветствовал принятие законопроекта.

Проект предусматривает усиление борьбы с кампаниями ненависти в сети, а также усиление контроля за деятельностью религиозных организаций. Также будет усилен контроль за обучением детей на дому.

Ранее Серена Уильямс победила вторую ракетку мира на Australian Open.

Фото: pixabay.com

Теги: евросоюз, нацсобрание франции, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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