Задержаны несколько протестующих. Пострадали 12 полицейских и жандармов.

Во Франции начались задержания на акциях протестов. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

В Париже и других городах республики проходят митинги за свободу прессы и против статей законопроекта "О глобальной безопасности". Сотрудники МВД сообщили, в протестах участвуют 34 тыс. человек, организаторы заявили о 200 тыс. человек.

Наша полиция и наши жандармы снова сопровождали демонстрации и систематически задержали тех, кто пришел громить. Семьдесят пять человек арестованы, в том числе 24 в Париже. - Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции

Министр пообещал, что власти окажут поддержку и помощь всем пострадавшим силовикам.

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Видео: Youtube/AFP News Agency