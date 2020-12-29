Во Франции начались задержания на акциях протестов. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
В Париже и других городах республики проходят митинги за свободу прессы и против статей законопроекта "О глобальной безопасности". Сотрудники МВД сообщили, в протестах участвуют 34 тыс. человек, организаторы заявили о 200 тыс. человек.
Наша полиция и наши жандармы снова сопровождали демонстрации и систематически задержали тех, кто пришел громить. Семьдесят пять человек арестованы, в том числе 24 в Париже.
- Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции
Министр пообещал, что власти окажут поддержку и помощь всем пострадавшим силовикам.
Ранее мы сообщили, что в Москве прощаются с Борисом Грачевским.
Видео: Youtube/AFP News Agency
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все