В пригороде Парижа после убийства водителя полицейским произошли беспорядки

Во Франции начались массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Семь человек задержаны в парижском пригороде Нантер, в котором начались массовые беспорядки после того, как полицейский застрелил 17-летнего водителя за рулем Mercedes. Известно, что погибший молодой человек отказался подчиниться требованиям местных правоохранителей. Сначала полицейский направил табельное оружие на шофера, попросив его выйти из транспортного средства. Однако юноша вместо этого нажал на газ. В этот момент сотрудник полиции выстрелил ему в грудную клетку. Машина проехала около десяти метров, после чего столкнулась со столбом. Водитель скончался на месте. Установлено, что 17-летний Наэль уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за нарушений правил дорожного движения, а также вождения без прав. В машине кроме него находились два человека. В настоящее время один из них задержан, а второй объявлен в розыск.

Журналисты с телеканала BFMTV со ссылкой на данные префектуры уточнили, что после этой трагедии французские активисты стали поджигать урны и мусорные баки на улицах коммуны. Дополнительно была зафиксирована потасовка с сотрудниками правопорядка, которые прибывали к месту событий. К текущему моменту семья погибшего подала три жалобы, в том числе на "публичную клевету в письменном виде".

Петербуржец стрелял из пневматической винтовки по прохожим.

Фото и видео: Telegram / SHOT