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Петербуржец стрелял из пневматической винтовки по прохожим
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец стрелял из пневматической винтовки по прохожим

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Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

В Центральном районе Петербурга мужчина стрелял из пневматической винтовки по прохожим. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 13 июня в полицию обратились прохожие с сообщением о том, что у у дома 15 по 2-й Советской улице происходит стрельба.

Было установлено, что 40-летний мужчина из окна своей квартиры на первом этаже стрелял из пневматической винтовки по проходящим мимо людям.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Ранее в Колпино росгвардейцы задержали рецидивиста, угрожавшего ножом сожительнице.

Фото: Piter.tv

Теги: стрельба, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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