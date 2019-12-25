Петербуржец стрелял из пневматической винтовки по прохожим

В Центральном районе Петербурга мужчина стрелял из пневматической винтовки по прохожим. Об этом стало известно Piter.tv.
Днём 13 июня в полицию обратились прохожие с сообщением о том, что у у дома 15 по 2-й Советской улице происходит стрельба.
Было установлено, что 40-летний мужчина из окна своей квартиры на первом этаже стрелял из пневматической винтовки по проходящим мимо людям.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
Ранее в Колпино росгвардейцы задержали рецидивиста, угрожавшего ножом сожительнице.
Фото: Piter.tv
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