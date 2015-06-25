В Колпино росгвардейцы задержали рецидивиста, угрожавшего ножом сожительнице

Задержанный ранее уже был судим за аналогичное правонарушение, а также привлекался к уголовной ответственности за убийство, грабеж, кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровь

В Колпино росгвардейцы задержали рецидивиста, угрожавшего ножом женщине. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 11 июня жильцы дома по Тверской улице обратились в правоохранительные органы и сообщили о женских криках, доносившихся из соседней квартиры. На месте происшествия росгвардейцы задержали нетрезвого 40-летнего мужчину, который в ходе бытового конфликта с сожительницей схватил нож и начал угрожать ей физической расправой.

Задержанный ранее уже был судим за аналогичное правонарушение, а также привлекался к уголовной ответственности за убийство, грабеж, кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также в Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого.

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