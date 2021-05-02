Он ударил его ножом в область спины.

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого. Обвиняемый полностью признал свою вину, рассказали петербургские следователи.

По данным следствия, 48-летний обвиняемый 2 апреля 2023 года, находясь в квартире одного из домов по улице Братьев Радченко в Колпино, в ходе ссоры со своим 52-летним знакомым нанёс ему один удар ножом в область спины. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Мурино задержали подозреваемых, забивших насмерть мужчину.

Фото и видео: ГСУ СК РФ по СПб