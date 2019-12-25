В Мурино задержали подозреваемых, забивших насмерть мужчину

По подозрению в совершении указанного преступления 7 июня в Мурино были задержаны двое мужчин в возрасте 55 и 43 лет.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали злоумышленников, забивших насмерть человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 22 апреля 2023 года обратилась 37-летняя женщина. Она пояснила, что ей позвонила сожительница её 35-летнего брата и сообщила о его убийстве неизвестными. Полицейскими в нежилом одноэтажном деревянном доме по Дачной улице был обнаружен труп мужчины со следами телесных повреждений. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

По подозрению в совершении указанного преступления 7 июня в Мурино были задержаны двое мужчин в возрасте 55 и 43 лет.

Ещё одного петербуржца подозревают в убийстве, совершенном в 1991 году.

Фото: Piter.tv